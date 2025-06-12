КотировкиРазделы
HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc

37.26 USD 0.26 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HIPO за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.12, а максимальная — 37.61.

Следите за динамикой Hippo Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.12 37.61
Годовой диапазон
15.74 38.97
Предыдущее закрытие
37.52
Open
37.56
Bid
37.26
Ask
37.56
Low
36.12
High
37.61
Объем
359
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
11.56%
6-месячное изменение
46.46%
Годовое изменение
121.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.