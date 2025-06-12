Валюты / HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.26 USD 0.26 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HIPO за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.12, а максимальная — 37.61.
Следите за динамикой Hippo Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HIPO
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Baldwin получает дополнительный кредит в размере $75 миллионов и пересматривает существующий долг
- Hippo Holdings CEO McCathron sells $92k in shares
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Wall Street Analysts See a 26.6% Upside in Hippo Holdings (HIPO): Can the Stock Really Move This High?
- Hippo stock price target raised to $40 from $35 at JMP on profitability
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hippo (HIPO) Q2 Profit Surges 103%
- MetLife to Report Q2 Earnings: What Do Key Estimates Say?
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- B.Riley initiates coverage on Hippo Holdings stock with Buy rating
- Hippo Holdings CEO sells $73,197 in stock
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
Дневной диапазон
36.12 37.61
Годовой диапазон
15.74 38.97
- Предыдущее закрытие
- 37.52
- Open
- 37.56
- Bid
- 37.26
- Ask
- 37.56
- Low
- 36.12
- High
- 37.61
- Объем
- 359
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 11.56%
- 6-месячное изменение
- 46.46%
- Годовое изменение
- 121.79%
