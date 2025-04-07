HIFS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Hingham Institution for Savings hisse senedi 253.44 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 248.53 - 275.93 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 274.36 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 129 değerine ulaştı. HIFS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Hingham Institution for Savings hisse senedi temettü ödüyor mu? Hingham Institution for Savings hisse senedi şu anda 253.44 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.88% ve USD değerlerini izler. HIFS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HIFS hisse senedi nasıl alınır? Hingham Institution for Savings hisselerini şu anki 253.44 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 253.44 ve Ask 253.74 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 129 ve günlük değişim oranı -8.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HIFS fiyat hareketlerini takip edin.

HIFS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Hingham Institution for Savings hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 209.71 - 303.51 ve mevcut fiyatı 253.44 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 253.44 veya Ask 253.74 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.03% ve 6 aylık değişim oranı 2.82% değerlerini karşılaştırır. HIFS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Hingham Institution for Savings hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Hingham Institution for Savings hisse senedi yıllık olarak 303.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 209.71 - 303.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 274.36 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Hingham Institution for Savings performansını takip edin.

Hingham Institution for Savings hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Hingham Institution for Savings (HIFS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 209.71 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 253.44 ve hareket ettiği yıllık aralık 209.71 - 303.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HIFS fiyat hareketlerini izleyin.