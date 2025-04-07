KotasyonBölümler
HIFS: Hingham Institution for Savings

253.44 USD 20.92 (7.63%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HIFS fiyatı bugün -7.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 248.53 ve Yüksek fiyatı olarak 275.93 aralığında işlem gördü.

Hingham Institution for Savings hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

HIFS haberleri

Sıkça sorulan sorular

HIFS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Hingham Institution for Savings hisse senedi 253.44 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 248.53 - 275.93 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 274.36 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 129 değerine ulaştı. HIFS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Hingham Institution for Savings hisse senedi temettü ödüyor mu?

Hingham Institution for Savings hisse senedi şu anda 253.44 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.88% ve USD değerlerini izler. HIFS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HIFS hisse senedi nasıl alınır?

Hingham Institution for Savings hisselerini şu anki 253.44 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 253.44 ve Ask 253.74 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 129 ve günlük değişim oranı -8.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HIFS fiyat hareketlerini takip edin.

HIFS hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Hingham Institution for Savings hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 209.71 - 303.51 ve mevcut fiyatı 253.44 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 253.44 veya Ask 253.74 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.03% ve 6 aylık değişim oranı 2.82% değerlerini karşılaştırır. HIFS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Hingham Institution for Savings hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Hingham Institution for Savings hisse senedi yıllık olarak 303.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 209.71 - 303.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 274.36 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Hingham Institution for Savings performansını takip edin.

Hingham Institution for Savings hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Hingham Institution for Savings (HIFS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 209.71 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 253.44 ve hareket ettiği yıllık aralık 209.71 - 303.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HIFS fiyat hareketlerini izleyin.

HIFS hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Hingham Institution for Savings geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 274.36 ve yıllık değişim oranı 0.88% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
248.53 275.93
Yıllık aralık
209.71 303.51
Önceki kapanış
274.36
Açılış
275.93
Satış
253.44
Alış
253.74
Düşük
248.53
Yüksek
275.93
Hacim
129
Günlük değişim
-7.63%
Aylık değişim
-4.03%
6 aylık değişim
2.82%
Yıllık değişim
0.88%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
-12.8
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
4.6
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
3.524 M
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.703 M
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M