HIFS: Hingham Institution for Savings
Il tasso di cambio HIFS ha avuto una variazione del -7.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 248.53 e ad un massimo di 275.93.
Segui le dinamiche di Hingham Institution for Savings. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HIFS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HIFS oggi?
Oggi le azioni Hingham Institution for Savings sono prezzate a 253.44. Viene scambiato all'interno di 248.53 - 275.93, la chiusura di ieri è stata 274.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 129. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HIFS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Hingham Institution for Savings pagano dividendi?
Hingham Institution for Savings è attualmente valutato a 253.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HIFS.
Come acquistare azioni HIFS?
Puoi acquistare azioni Hingham Institution for Savings al prezzo attuale di 253.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 253.44 o 253.74, mentre 129 e -8.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HIFS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HIFS?
Investire in Hingham Institution for Savings implica considerare l'intervallo annuale 209.71 - 303.51 e il prezzo attuale 253.44. Molti confrontano -4.03% e 2.82% prima di effettuare ordini su 253.44 o 253.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HIFS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Hingham Institution for Savings?
Il prezzo massimo di Hingham Institution for Savings nell'ultimo anno è stato 303.51. All'interno di 209.71 - 303.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 274.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hingham Institution for Savings utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Hingham Institution for Savings?
Il prezzo più basso di Hingham Institution for Savings (HIFS) nel corso dell'anno è stato 209.71. Confrontandolo con gli attuali 253.44 e 209.71 - 303.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HIFS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HIFS?
Hingham Institution for Savings ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 274.36 e 0.88%.
- Chiusura Precedente
- 274.36
- Apertura
- 275.93
- Bid
- 253.44
- Ask
- 253.74
- Minimo
- 248.53
- Massimo
- 275.93
- Volume
- 129
- Variazione giornaliera
- -7.63%
- Variazione Mensile
- -4.03%
- Variazione Semestrale
- 2.82%
- Variazione Annuale
- 0.88%
