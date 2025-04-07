クォートセクション
通貨 / HIFS
株に戻る

HIFS: Hingham Institution for Savings

253.44 USD 20.92 (7.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HIFSの今日の為替レートは、-7.63%変化しました。日中、通貨は1あたり248.53の安値と275.93の高値で取引されました。

Hingham Institution for Savingsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIFS News

よくあるご質問

HIFS株の現在の価格は？

Hingham Institution for Savingsの株価は本日253.44です。248.53 - 275.93内で取引され、前日の終値は274.36、取引量は129に達しました。HIFSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Hingham Institution for Savingsの株は配当を出しますか？

Hingham Institution for Savingsの現在の価格は253.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.88%やUSDにも注目します。HIFSの動きはライブチャートで確認できます。

HIFS株を買う方法は？

Hingham Institution for Savingsの株は現在253.44で購入可能です。注文は通常253.44または253.74付近で行われ、129や-8.15%が市場の動きを示します。HIFSの最新情報はライブチャートで確認できます。

HIFS株に投資する方法は？

Hingham Institution for Savingsへの投資では、年間の値幅209.71 - 303.51と現在の253.44を考慮します。注文は多くの場合253.44や253.74で行われる前に、-4.03%や2.82%と比較されます。HIFSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Hingham Institution for Savingsの株の最高値は？

Hingham Institution for Savingsの過去1年の最高値は303.51でした。209.71 - 303.51内で株価は大きく変動し、274.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Hingham Institution for Savingsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Hingham Institution for Savingsの株の最低値は？

Hingham Institution for Savings(HIFS)の年間最安値は209.71でした。現在の253.44や209.71 - 303.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HIFSの動きはライブチャートで確認できます。

HIFSの株式分割はいつ行われましたか？

Hingham Institution for Savingsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、274.36、0.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
248.53 275.93
1年のレンジ
209.71 303.51
以前の終値
274.36
始値
275.93
買値
253.44
買値
253.74
安値
248.53
高値
275.93
出来高
129
1日の変化
-7.63%
1ヶ月の変化
-4.03%
6ヶ月の変化
2.82%
1年の変化
0.88%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M