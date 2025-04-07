- 概要
HIFS: Hingham Institution for Savings
HIFSの今日の為替レートは、-7.63%変化しました。日中、通貨は1あたり248.53の安値と275.93の高値で取引されました。
Hingham Institution for Savingsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
HIFS株の現在の価格は？
Hingham Institution for Savingsの株価は本日253.44です。248.53 - 275.93内で取引され、前日の終値は274.36、取引量は129に達しました。HIFSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Hingham Institution for Savingsの株は配当を出しますか？
Hingham Institution for Savingsの現在の価格は253.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.88%やUSDにも注目します。HIFSの動きはライブチャートで確認できます。
HIFS株を買う方法は？
Hingham Institution for Savingsの株は現在253.44で購入可能です。注文は通常253.44または253.74付近で行われ、129や-8.15%が市場の動きを示します。HIFSの最新情報はライブチャートで確認できます。
HIFS株に投資する方法は？
Hingham Institution for Savingsへの投資では、年間の値幅209.71 - 303.51と現在の253.44を考慮します。注文は多くの場合253.44や253.74で行われる前に、-4.03%や2.82%と比較されます。HIFSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Hingham Institution for Savingsの株の最高値は？
Hingham Institution for Savingsの過去1年の最高値は303.51でした。209.71 - 303.51内で株価は大きく変動し、274.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Hingham Institution for Savingsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Hingham Institution for Savingsの株の最低値は？
Hingham Institution for Savings(HIFS)の年間最安値は209.71でした。現在の253.44や209.71 - 303.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HIFSの動きはライブチャートで確認できます。
HIFSの株式分割はいつ行われましたか？
Hingham Institution for Savingsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、274.36、0.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 274.36
- 始値
- 275.93
- 買値
- 253.44
- 買値
- 253.74
- 安値
- 248.53
- 高値
- 275.93
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- -7.63%
- 1ヶ月の変化
- -4.03%
- 6ヶ月の変化
- 2.82%
- 1年の変化
- 0.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M