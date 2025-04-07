- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HIFS: Hingham Institution for Savings
El tipo de cambio de HIFS de hoy ha cambiado un -7.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 248.53, mientras que el máximo ha alcanzado 275.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hingham Institution for Savings. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIFS News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HIFS hoy?
Hingham Institution for Savings (HIFS) se evalúa hoy en 253.44. El instrumento se negocia dentro de 248.53 - 275.93; el cierre de ayer ha sido 274.36 y el volumen comercial ha alcanzado 129. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HIFS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Hingham Institution for Savings?
Hingham Institution for Savings se evalúa actualmente en 253.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.88% y USD. Monitoree los movimientos de HIFS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HIFS?
Puede comprar acciones de Hingham Institution for Savings (HIFS) al precio actual de 253.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 253.44 o 253.74, mientras que 129 y -8.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HIFS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HIFS?
Invertir en Hingham Institution for Savings implica tener en cuenta el rango anual 209.71 - 303.51 y el precio actual 253.44. Muchos comparan -4.03% y 2.82% antes de colocar órdenes en 253.44 o 253.74. Estudie los cambios diarios de precios de HIFS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Hingham Institution for Savings?
El precio más alto de Hingham Institution for Savings (HIFS) en el último año ha sido 303.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 209.71 - 303.51, una comparación con 274.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Hingham Institution for Savings en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Hingham Institution for Savings?
El precio más bajo de Hingham Institution for Savings (HIFS) para el año ha sido 209.71. La comparación con los actuales 253.44 y 209.71 - 303.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HIFS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HIFS?
En el pasado, Hingham Institution for Savings ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 274.36 y 0.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 274.36
- Open
- 275.93
- Bid
- 253.44
- Ask
- 253.74
- Low
- 248.53
- High
- 275.93
- Volumen
- 129
- Cambio diario
- -7.63%
- Cambio mensual
- -4.03%
- Cambio a 6 meses
- 2.82%
- Cambio anual
- 0.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M