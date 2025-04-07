CotationsSections
Devises / HIFS
HIFS: Hingham Institution for Savings

253.44 USD 20.92 (7.63%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HIFS a changé de -7.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 248.53 et à un maximum de 275.93.

Suivez la dynamique Hingham Institution for Savings. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

HIFS Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HIFS aujourd'hui ?

L'action Hingham Institution for Savings est cotée à 253.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 248.53 - 275.93, a clôturé hier à 274.36 et son volume d'échange a atteint 129. Le graphique en temps réel du cours de HIFS présente ces mises à jour.

L'action Hingham Institution for Savings verse-t-elle des dividendes ?

Hingham Institution for Savings est actuellement valorisé à 253.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HIFS.

Comment acheter des actions HIFS ?

Vous pouvez acheter des actions Hingham Institution for Savings au cours actuel de 253.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 253.44 ou de 253.74, le 129 et le -8.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HIFS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HIFS ?

Investir dans Hingham Institution for Savings implique de prendre en compte la fourchette annuelle 209.71 - 303.51 et le prix actuel 253.44. Beaucoup comparent -4.03% et 2.82% avant de passer des ordres à 253.44 ou 253.74. Consultez le graphique du cours de HIFS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Hingham Institution for Savings ?

Le cours le plus élevé de Hingham Institution for Savings l'année dernière était 303.51. Au cours de 209.71 - 303.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 274.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Hingham Institution for Savings sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Hingham Institution for Savings ?

Le cours le plus bas de Hingham Institution for Savings (HIFS) sur l'année a été 209.71. Sa comparaison avec 253.44 et 209.71 - 303.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HIFS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HIFS a-t-elle été divisée ?

Hingham Institution for Savings a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 274.36 et 0.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
248.53 275.93
Range Annuel
209.71 303.51
Clôture Précédente
274.36
Ouverture
275.93
Bid
253.44
Ask
253.74
Plus Bas
248.53
Plus Haut
275.93
Volume
129
Changement quotidien
-7.63%
Changement Mensuel
-4.03%
Changement à 6 Mois
2.82%
Changement Annuel
0.88%
