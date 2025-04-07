- Übersicht
HIFS: Hingham Institution for Savings
Der Wechselkurs von HIFS hat sich für heute um 3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 252.20 bis zu einem Hoch von 279.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hingham Institution for Savings-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HIFS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HIFS heute?
Die Aktie von Hingham Institution for Savings (HIFS) notiert heute bei 261.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 252.20 - 279.18 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 253.44 und das Handelsvolumen erreichte 54. Das Live-Chart von HIFS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HIFS Dividenden?
Hingham Institution for Savings wird derzeit mit 261.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HIFS zu verfolgen.
Wie kaufe ich HIFS-Aktien?
Sie können Aktien von Hingham Institution for Savings (HIFS) zum aktuellen Kurs von 261.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 261.64 oder 261.94 platziert, während 54 und -6.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HIFS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HIFS-Aktien?
Bei einer Investition in Hingham Institution for Savings müssen die jährliche Spanne 209.71 - 303.51 und der aktuelle Kurs 261.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.92% und 6.15%, bevor sie Orders zu 261.64 oder 261.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HIFS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hingham Institution for Savings?
Der höchste Kurs von Hingham Institution for Savings (HIFS) im vergangenen Jahr lag bei 303.51. Innerhalb von 209.71 - 303.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 253.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hingham Institution for Savings mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hingham Institution for Savings?
Der niedrigste Kurs von Hingham Institution for Savings (HIFS) im Laufe des Jahres betrug 209.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 261.64 und der Spanne 209.71 - 303.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HIFS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HIFS statt?
Hingham Institution for Savings hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 253.44 und 4.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 253.44
- Eröffnung
- 279.18
- Bid
- 261.64
- Ask
- 261.94
- Tief
- 252.20
- Hoch
- 279.18
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 3.24%
- Monatsänderung
- -0.92%
- 6-Monatsänderung
- 6.15%
- Jahresänderung
- 4.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B