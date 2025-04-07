HIFS: Hingham Institution for Savings
今日HIFS汇率已更改-7.63%。当日，交易品种以低点248.53和高点275.93进行交易。
关注Hingham Institution for Savings动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HIFS新闻
常见问题解答
HIFS股票今天的价格是多少？
Hingham Institution for Savings股票今天的定价为253.44。它在248.53 - 275.93范围内交易，昨天的收盘价为274.36，交易量达到129。HIFS的实时价格图表显示了这些更新。
Hingham Institution for Savings股票是否支付股息？
Hingham Institution for Savings目前的价值为253.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.88%和USD。实时查看图表以跟踪HIFS走势。
如何购买HIFS股票？
您可以以253.44的当前价格购买Hingham Institution for Savings股票。订单通常设置在253.44或253.74附近，而129和-8.15%显示市场活动。立即关注HIFS的实时图表更新。
如何投资HIFS股票？
投资Hingham Institution for Savings需要考虑年度范围209.71 - 303.51和当前价格253.44。许多人在以253.44或253.74下订单之前，会比较-4.03%和。实时查看HIFS价格图表，了解每日变化。
Hingham Institution for Savings股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hingham Institution for Savings的最高价格是303.51。在209.71 - 303.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hingham Institution for Savings的绩效。
Hingham Institution for Savings股票的最低价格是多少？
Hingham Institution for Savings（HIFS）的最低价格为209.71。将其与当前的253.44和209.71 - 303.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIFS股票是什么时候拆分的？
Hingham Institution for Savings历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、274.36和0.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 274.36
- 开盘价
- 275.93
- 卖价
- 253.44
- 买价
- 253.74
- 最低价
- 248.53
- 最高价
- 275.93
- 交易量
- 129
- 日变化
- -7.63%
- 月变化
- -4.03%
- 6个月变化
- 2.82%
- 年变化
- 0.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M