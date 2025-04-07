报价部分
货币 / HIFS
回到股票

HIFS: Hingham Institution for Savings

253.44 USD 20.92 (7.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HIFS汇率已更改-7.63%。当日，交易品种以低点248.53和高点275.93进行交易。

关注Hingham Institution for Savings动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

HIFS股票今天的价格是多少？

Hingham Institution for Savings股票今天的定价为253.44。它在248.53 - 275.93范围内交易，昨天的收盘价为274.36，交易量达到129。HIFS的实时价格图表显示了这些更新。

Hingham Institution for Savings股票是否支付股息？

Hingham Institution for Savings目前的价值为253.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.88%和USD。实时查看图表以跟踪HIFS走势。

如何购买HIFS股票？

您可以以253.44的当前价格购买Hingham Institution for Savings股票。订单通常设置在253.44或253.74附近，而129和-8.15%显示市场活动。立即关注HIFS的实时图表更新。

如何投资HIFS股票？

投资Hingham Institution for Savings需要考虑年度范围209.71 - 303.51和当前价格253.44。许多人在以253.44或253.74下订单之前，会比较-4.03%和。实时查看HIFS价格图表，了解每日变化。

Hingham Institution for Savings股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hingham Institution for Savings的最高价格是303.51。在209.71 - 303.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hingham Institution for Savings的绩效。

Hingham Institution for Savings股票的最低价格是多少？

Hingham Institution for Savings（HIFS）的最低价格为209.71。将其与当前的253.44和209.71 - 303.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIFS股票是什么时候拆分的？

Hingham Institution for Savings历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、274.36和0.88%中可见。

