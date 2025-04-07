- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HIFS: Hingham Institution for Savings
A taxa do HIFS para hoje mudou para -7.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 248.53 e o mais alto foi 275.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Hingham Institution for Savings. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIFS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HIFS hoje?
Hoje Hingham Institution for Savings (HIFS) está avaliado em 253.44. O instrumento é negociado dentro de 248.53 - 275.93, o fechamento de ontem foi 274.36, e o volume de negociação atingiu 129. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HIFS em tempo real.
As ações de Hingham Institution for Savings pagam dividendos?
Atualmente Hingham Institution for Savings está avaliado em 253.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.88% e USD. Monitore os movimentos de HIFS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HIFS?
Você pode comprar ações de Hingham Institution for Savings (HIFS) pelo preço atual 253.44. Ordens geralmente são executadas perto de 253.44 ou 253.74, enquanto 129 e -8.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HIFS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HIFS?
Investir em Hingham Institution for Savings envolve considerar a faixa anual 209.71 - 303.51 e o preço atual 253.44. Muitos comparam -4.03% e 2.82% antes de enviar ordens em 253.44 ou 253.74. Estude as mudanças diárias de preço de HIFS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Hingham Institution for Savings?
O maior preço de Hingham Institution for Savings (HIFS) no último ano foi 303.51. As ações oscilaram bastante dentro de 209.71 - 303.51, e a comparação com 274.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hingham Institution for Savings no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Hingham Institution for Savings?
O menor preço de Hingham Institution for Savings (HIFS) no ano foi 209.71. A comparação com o preço atual 253.44 e 209.71 - 303.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HIFS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HIFS?
No passado Hingham Institution for Savings passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 274.36 e 0.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 274.36
- Open
- 275.93
- Bid
- 253.44
- Ask
- 253.74
- Low
- 248.53
- High
- 275.93
- Volume
- 129
- Mudança diária
- -7.63%
- Mudança mensal
- -4.03%
- Mudança de 6 meses
- 2.82%
- Mudança anual
- 0.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh