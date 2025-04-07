КотировкиРазделы
HIFS
HIFS: Hingham Institution for Savings

253.44 USD 20.92 (7.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HIFS за сегодня изменился на -7.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.53, а максимальная — 275.93.

Следите за динамикой Hingham Institution for Savings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HIFS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIFS сегодня?

Hingham Institution for Savings (HIFS) сегодня оценивается на уровне 253.44. Инструмент торгуется в пределах 248.53 - 275.93, вчерашнее закрытие составило 274.36, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIFS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hingham Institution for Savings?

Hingham Institution for Savings в настоящее время оценивается в 253.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.88% и USD. Отслеживайте движения HIFS на графике в реальном времени.

Как купить акции HIFS?

Вы можете купить акции Hingham Institution for Savings (HIFS) по текущей цене 253.44. Ордера обычно размещаются около 253.44 или 253.74, тогда как 129 и -8.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIFS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIFS?

Инвестирование в Hingham Institution for Savings предполагает учет годового диапазона 209.71 - 303.51 и текущей цены 253.44. Многие сравнивают -4.03% и 2.82% перед размещением ордеров на 253.44 или 253.74. Изучайте ежедневные изменения цены HIFS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hingham Institution for Savings?

Самая высокая цена Hingham Institution for Savings (HIFS) за последний год составила 303.51. Акции заметно колебались в пределах 209.71 - 303.51, сравнение с 274.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hingham Institution for Savings на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hingham Institution for Savings?

Самая низкая цена Hingham Institution for Savings (HIFS) за год составила 209.71. Сравнение с текущими 253.44 и 209.71 - 303.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIFS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIFS?

В прошлом Hingham Institution for Savings проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 274.36 и 0.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
248.53 275.93
Годовой диапазон
209.71 303.51
Предыдущее закрытие
274.36
Open
275.93
Bid
253.44
Ask
253.74
Low
248.53
High
275.93
Объем
129
Дневное изменение
-7.63%
Месячное изменение
-4.03%
6-месячное изменение
2.82%
Годовое изменение
0.88%
