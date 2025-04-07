- Обзор рынка
HIFS: Hingham Institution for Savings
Курс HIFS за сегодня изменился на -7.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.53, а максимальная — 275.93.
Следите за динамикой Hingham Institution for Savings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HIFS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HIFS сегодня?
Hingham Institution for Savings (HIFS) сегодня оценивается на уровне 253.44. Инструмент торгуется в пределах 248.53 - 275.93, вчерашнее закрытие составило 274.36, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIFS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hingham Institution for Savings?
Hingham Institution for Savings в настоящее время оценивается в 253.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.88% и USD. Отслеживайте движения HIFS на графике в реальном времени.
Как купить акции HIFS?
Вы можете купить акции Hingham Institution for Savings (HIFS) по текущей цене 253.44. Ордера обычно размещаются около 253.44 или 253.74, тогда как 129 и -8.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIFS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HIFS?
Инвестирование в Hingham Institution for Savings предполагает учет годового диапазона 209.71 - 303.51 и текущей цены 253.44. Многие сравнивают -4.03% и 2.82% перед размещением ордеров на 253.44 или 253.74. Изучайте ежедневные изменения цены HIFS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hingham Institution for Savings?
Самая высокая цена Hingham Institution for Savings (HIFS) за последний год составила 303.51. Акции заметно колебались в пределах 209.71 - 303.51, сравнение с 274.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hingham Institution for Savings на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hingham Institution for Savings?
Самая низкая цена Hingham Institution for Savings (HIFS) за год составила 209.71. Сравнение с текущими 253.44 и 209.71 - 303.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIFS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HIFS?
В прошлом Hingham Institution for Savings проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 274.36 и 0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 274.36
- Open
- 275.93
- Bid
- 253.44
- Ask
- 253.74
- Low
- 248.53
- High
- 275.93
- Объем
- 129
- Дневное изменение
- -7.63%
- Месячное изменение
- -4.03%
- 6-месячное изменение
- 2.82%
- Годовое изменение
- 0.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн