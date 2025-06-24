Dövizler / HGTY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HGTY: Hagerty Inc Class A
12.75 USD 0.23 (1.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HGTY fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.64 ve Yüksek fiyatı olarak 13.03 aralığında işlem gördü.
Hagerty Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HGTY haberleri
- Hagerty hisseleri 12,99 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Hagerty stock hits 52-week high at 12.99 USD
- Oppenheimer, Hagerty hissesini klasik otomobil alanındaki nişiyle Outperform olarak değerlendirdi
- Oppenheimer initiates Hagerty stock with Outperform rating on classic car niche
- Hagerty stock reaches 52-week high at 12.04 USD
- Hagerty holding sells shares worth $11 million
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Hagerty, Inc. (HGTY) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Hagerty Q2 Revenue Jumps 18%
- Earnings call transcript: Hagerty Q2 2025 misses EPS but sees revenue surge
- Hagerty, Inc. (HGTY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Hagerty adds senior executives to insurance leadership team
- Hanover Insurance Group (THG) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Hagerty, Inc. (HGTY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Can Hagerty (HGTY) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will Hagerty (HGTY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Broad Arrow to host Las Vegas collector car auction at Wynn
- Hagerty appoints Marc Burns as SVP of brand and marketing
- Hagerty director Kauffman sells $508k in shares
Günlük aralık
12.64 13.03
Yıllık aralık
8.03 13.32
- Önceki kapanış
- 12.98
- Açılış
- 12.85
- Satış
- 12.75
- Alış
- 13.05
- Düşük
- 12.64
- Yüksek
- 13.03
- Hacim
- 251
- Günlük değişim
- -1.77%
- Aylık değişim
- 13.94%
- 6 aylık değişim
- 41.67%
- Yıllık değişim
- 25.49%
21 Eylül, Pazar