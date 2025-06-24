FiyatlarBölümler
Dövizler / HGTY
Geri dön - Hisse senetleri

HGTY: Hagerty Inc Class A

12.75 USD 0.23 (1.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HGTY fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.64 ve Yüksek fiyatı olarak 13.03 aralığında işlem gördü.

Hagerty Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HGTY haberleri

Günlük aralık
12.64 13.03
Yıllık aralık
8.03 13.32
Önceki kapanış
12.98
Açılış
12.85
Satış
12.75
Alış
13.05
Düşük
12.64
Yüksek
13.03
Hacim
251
Günlük değişim
-1.77%
Aylık değişim
13.94%
6 aylık değişim
41.67%
Yıllık değişim
25.49%
21 Eylül, Pazar