货币 / HGTY
HGTY: Hagerty Inc Class A
12.99 USD 0.59 (4.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HGTY汇率已更改4.76%。当日，交易品种以低点12.85和高点13.04进行交易。
关注Hagerty Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HGTY新闻
- Hagerty stock hits 52-week high at 12.99 USD
- Oppenheimer 以"优于大盘"评级启动对Hagerty股票的覆盖，看好其经典车领域优势
- Oppenheimer initiates Hagerty stock with Outperform rating on classic car niche
- Hagerty stock reaches 52-week high at 12.04 USD
- Hagerty holding sells shares worth $11 million
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Hagerty, Inc. (HGTY) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Hagerty Q2 Revenue Jumps 18%
- Earnings call transcript: Hagerty Q2 2025 misses EPS but sees revenue surge
- Hagerty, Inc. (HGTY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Hagerty adds senior executives to insurance leadership team
- Hanover Insurance Group (THG) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Hagerty, Inc. (HGTY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Can Hagerty (HGTY) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will Hagerty (HGTY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Broad Arrow to host Las Vegas collector car auction at Wynn
- Hagerty appoints Marc Burns as SVP of brand and marketing
- Hagerty director Kauffman sells $508k in shares
- RARE FERRARI BERLINETTAS LINE UP FOR INAUGURAL BROAD ARROW ZOUTE CONCOURS AUCTION
日范围
12.85 13.04
年范围
8.03 13.05
- 前一天收盘价
- 12.40
- 开盘价
- 12.89
- 卖价
- 12.99
- 买价
- 13.29
- 最低价
- 12.85
- 最高价
- 13.04
- 交易量
- 33
- 日变化
- 4.76%
- 月变化
- 16.09%
- 6个月变化
- 44.33%
- 年变化
- 27.85%
