Валюты / HGTY
HGTY: Hagerty Inc Class A
12.40 USD 0.30 (2.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HGTY за сегодня изменился на -2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.36, а максимальная — 12.76.
Следите за динамикой Hagerty Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HGTY
Дневной диапазон
12.36 12.76
Годовой диапазон
8.03 12.96
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 12.71
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.36
- High
- 12.76
- Объем
- 397
- Дневное изменение
- -2.36%
- Месячное изменение
- 10.81%
- 6-месячное изменение
- 37.78%
- Годовое изменение
- 22.05%
