HGTY: Hagerty Inc Class A
13.02 USD 0.62 (5.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HGTY de hoy ha cambiado un 5.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.51, mientras que el máximo ha alcanzado 13.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hagerty Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HGTY News
- La acción de Hagerty alcanza un máximo de 52 semanas a 12,99 dólares
- Acciones de Hagerty alcanzan un máximo de 52 semanas a 12.99 USD
- Hagerty stock hits 52-week high at 12.99 USD
- Oppenheimer inicia cobertura de Hagerty con calificación de Mejor Rendimiento
- Oppenheimer inicia cobertura de Hagerty con calificación de Superar por nicho de autos clásicos
- Oppenheimer initiates Hagerty stock with Outperform rating on classic car niche
- Hagerty stock reaches 52-week high at 12.04 USD
- Hagerty holding sells shares worth $11 million
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Hagerty, Inc. (HGTY) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Hagerty Q2 Revenue Jumps 18%
- Earnings call transcript: Hagerty Q2 2025 misses EPS but sees revenue surge
- Hagerty, Inc. (HGTY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Hagerty adds senior executives to insurance leadership team
- Hanover Insurance Group (THG) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Hagerty, Inc. (HGTY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Can Hagerty (HGTY) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will Hagerty (HGTY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Broad Arrow to host Las Vegas collector car auction at Wynn
Rango diario
12.51 13.32
Rango anual
8.03 13.32
- Cierres anteriores
- 12.40
- Open
- 12.51
- Bid
- 13.02
- Ask
- 13.32
- Low
- 12.51
- High
- 13.32
- Volumen
- 294
- Cambio diario
- 5.00%
- Cambio mensual
- 16.35%
- Cambio a 6 meses
- 44.67%
- Cambio anual
- 28.15%
