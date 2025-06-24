통화 / HGTY
HGTY: Hagerty Inc Class A
12.75 USD 0.23 (1.77%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HGTY 환율이 오늘 -1.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.64이고 고가는 13.03이었습니다.
Hagerty Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HGTY News
- Hagerty 주식, 52주 신고가 경신하며 12.99 USD 기록
- Hagerty stock hits 52-week high at 12.99 USD
- 오펜하이머, 헤거티에 ’아웃퍼폼’ 등급 부여…클래식카 틈새시장 주목
- Oppenheimer initiates Hagerty stock with Outperform rating on classic car niche
- Hagerty stock reaches 52-week high at 12.04 USD
- Hagerty holding sells shares worth $11 million
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Hagerty, Inc. (HGTY) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Hagerty Q2 Revenue Jumps 18%
- Earnings call transcript: Hagerty Q2 2025 misses EPS but sees revenue surge
- Hagerty, Inc. (HGTY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Hagerty adds senior executives to insurance leadership team
- Hanover Insurance Group (THG) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Hagerty, Inc. (HGTY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Can Hagerty (HGTY) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will Hagerty (HGTY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Broad Arrow to host Las Vegas collector car auction at Wynn
- Hagerty appoints Marc Burns as SVP of brand and marketing
- Hagerty director Kauffman sells $508k in shares
일일 변동 비율
12.64 13.03
년간 변동
8.03 13.32
- 이전 종가
- 12.98
- 시가
- 12.85
- Bid
- 12.75
- Ask
- 13.05
- 저가
- 12.64
- 고가
- 13.03
- 볼륨
- 251
- 일일 변동
- -1.77%
- 월 변동
- 13.94%
- 6개월 변동
- 41.67%
- 년간 변동율
- 25.49%
