HGTY: Hagerty Inc Class A
12.98 USD 0.04 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HGTY hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.89 bis zu einem Hoch von 13.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hagerty Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HGTY News
- Hagerty-Aktie erreicht neues 52-Wochen-Hoch bei 12,99 USD
- Hagerty stock hits 52-week high at 12.99 USD
- Oppenheimer stuft Hagerty mit "Outperform" ein – Potenzial in der Oldtimer-Nische
- Oppenheimer initiates Hagerty stock with Outperform rating on classic car niche
- Hagerty stock reaches 52-week high at 12.04 USD
- Hagerty holding sells shares worth $11 million
- Hagerty Stock: Reasonably Valued With Plenty Of Growth For The Next Five Years (NYSE:HGTY)
- Hagerty, Inc. (HGTY) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Hagerty Q2 Revenue Jumps 18%
- Earnings call transcript: Hagerty Q2 2025 misses EPS but sees revenue surge
- Hagerty, Inc. (HGTY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hagerty Q2 2025 presentation: 18% revenue growth drives increased full-year outlook
- Hagerty earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Hagerty beats revenue estimates, raises 2025 outlook
- Hagerty adds senior executives to insurance leadership team
- Hanover Insurance Group (THG) Q2 Earnings Beat Estimates
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Hagerty, Inc. (HGTY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Can Hagerty (HGTY) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- Will Hagerty (HGTY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Broad Arrow to host Las Vegas collector car auction at Wynn
- Hagerty appoints Marc Burns as SVP of brand and marketing
- Hagerty director Kauffman sells $508k in shares
Tagesspanne
12.89 13.06
Jahresspanne
8.03 13.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.02
- Eröffnung
- 12.99
- Bid
- 12.98
- Ask
- 13.28
- Tief
- 12.89
- Hoch
- 13.06
- Volumen
- 218
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 16.00%
- 6-Monatsänderung
- 44.22%
- Jahresänderung
- 27.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K