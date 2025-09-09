HEWJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedi 51.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.75 - 51.86 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 87 değerine ulaştı. HEWJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedi şu anda 51.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.35% ve USD değerlerini izler. HEWJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HEWJ hisse senedi nasıl alınır? iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisselerini şu anki 51.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.83 ve Ask 52.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 87 ve günlük değişim oranı -0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HEWJ fiyat hareketlerini takip edin.

HEWJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 35.82 - 52.14 ve mevcut fiyatı 51.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.83 veya Ask 52.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.47% ve 6 aylık değişim oranı 22.76% değerlerini karşılaştırır. HEWJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedi yıllık olarak 52.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 35.82 - 52.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF performansını takip edin.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 35.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 35.82 - 52.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HEWJ fiyat hareketlerini izleyin.