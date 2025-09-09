报价部分
货币 / HEWJ
回到股票

HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

51.83 USD 0.11 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HEWJ汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点51.75和高点51.86进行交易。

关注iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEWJ新闻

常见问题解答

HEWJ股票今天的价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票今天的定价为51.83。它在51.75 - 51.86范围内交易，昨天的收盘价为51.72，交易量达到87。HEWJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票是否支付股息？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF目前的价值为51.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.35%和USD。实时查看图表以跟踪HEWJ走势。

如何购买HEWJ股票？

您可以以51.83的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票。订单通常设置在51.83或52.13附近，而87和-0.02%显示市场活动。立即关注HEWJ的实时图表更新。

如何投资HEWJ股票？

投资iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF需要考虑年度范围35.82 - 52.14和当前价格51.83。许多人在以51.83或52.13下订单之前，会比较5.47%和。实时查看HEWJ价格图表，了解每日变化。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF的最高价格是52.14。在35.82 - 52.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF的绩效。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票的最低价格是多少？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF（HEWJ）的最低价格为35.82。将其与当前的51.83和35.82 - 52.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEWJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEWJ股票是什么时候拆分的？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.72和24.35%中可见。

日范围
51.75 51.86
年范围
35.82 52.14
前一天收盘价
51.72
开盘价
51.84
卖价
51.83
买价
52.13
最低价
51.75
最高价
51.86
交易量
87
日变化
0.21%
月变化
5.47%
6个月变化
22.76%
年变化
24.35%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值