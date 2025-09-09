HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
今日HEWJ汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点51.75和高点51.86进行交易。
关注iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HEWJ新闻
常见问题解答
HEWJ股票今天的价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票今天的定价为51.83。它在51.75 - 51.86范围内交易，昨天的收盘价为51.72，交易量达到87。HEWJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票是否支付股息？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF目前的价值为51.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.35%和USD。实时查看图表以跟踪HEWJ走势。
如何购买HEWJ股票？
您可以以51.83的当前价格购买iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票。订单通常设置在51.83或52.13附近，而87和-0.02%显示市场活动。立即关注HEWJ的实时图表更新。
如何投资HEWJ股票？
投资iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF需要考虑年度范围35.82 - 52.14和当前价格51.83。许多人在以51.83或52.13下订单之前，会比较5.47%和。实时查看HEWJ价格图表，了解每日变化。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF的最高价格是52.14。在35.82 - 52.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF的绩效。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF股票的最低价格是多少？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF（HEWJ）的最低价格为35.82。将其与当前的51.83和35.82 - 52.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEWJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEWJ股票是什么时候拆分的？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.72和24.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.72
- 开盘价
- 51.84
- 卖价
- 51.83
- 买价
- 52.13
- 最低价
- 51.75
- 最高价
- 51.86
- 交易量
- 87
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 5.47%
- 6个月变化
- 22.76%
- 年变化
- 24.35%
- 预测值
- 前值
- 预测值
- 前值
- 预测值
- 前值
- 预测值
- 前值
- 预测值
- 前值
- 预测值
- 前值
- 4.651%