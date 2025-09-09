- Обзор рынка
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
Курс HEWJ за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.75, а максимальная — 51.86.
Следите за динамикой iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HEWJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEWJ сегодня?
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) сегодня оценивается на уровне 51.83. Инструмент торгуется в пределах 51.75 - 51.86, вчерашнее закрытие составило 51.72, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEWJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF в настоящее время оценивается в 51.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.35% и USD. Отслеживайте движения HEWJ на графике в реальном времени.
Как купить акции HEWJ?
Вы можете купить акции iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) по текущей цене 51.83. Ордера обычно размещаются около 51.83 или 52.13, тогда как 87 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEWJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEWJ?
Инвестирование в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF предполагает учет годового диапазона 35.82 - 52.14 и текущей цены 51.83. Многие сравнивают 5.47% и 22.76% перед размещением ордеров на 51.83 или 52.13. Изучайте ежедневные изменения цены HEWJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
Самая высокая цена iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) за последний год составила 52.14. Акции заметно колебались в пределах 35.82 - 52.14, сравнение с 51.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
Самая низкая цена iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) за год составила 35.82. Сравнение с текущими 51.83 и 35.82 - 52.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEWJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEWJ?
В прошлом iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.72 и 24.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.72
- Open
- 51.84
- Bid
- 51.83
- Ask
- 52.13
- Low
- 51.75
- High
- 51.86
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 5.47%
- 6-месячное изменение
- 22.76%
- Годовое изменение
- 24.35%
