HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
El tipo de cambio de HEWJ de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.81, mientras que el máximo ha alcanzado 52.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HEWJ News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HEWJ hoy?
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) se evalúa hoy en 51.88. El instrumento se negocia dentro de 51.81 - 52.10; el cierre de ayer ha sido 51.83 y el volumen comercial ha alcanzado 231. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HEWJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF se evalúa actualmente en 51.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.47% y USD. Monitoree los movimientos de HEWJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HEWJ?
Puede comprar acciones de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) al precio actual de 51.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.88 o 52.18, mientras que 231 y -0.42% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HEWJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HEWJ?
Invertir en iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF implica tener en cuenta el rango anual 35.82 - 52.14 y el precio actual 51.88. Muchos comparan 5.58% y 22.88% antes de colocar órdenes en 51.88 o 52.18. Estudie los cambios diarios de precios de HEWJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
El precio más alto de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) en el último año ha sido 52.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.82 - 52.14, una comparación con 51.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
El precio más bajo de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) para el año ha sido 35.82. La comparación con los actuales 51.88 y 35.82 - 52.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HEWJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HEWJ?
En el pasado, iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.83 y 24.47% después de las acciones corporativas.
51.83
- 51.83
52.10
- 52.10
51.88
- 51.88
52.18
- 52.18
51.81
- 51.81
52.10
- 52.10
231
- 231
0.10%
- 0.10%
5.58%
- 5.58%
22.88%
- 22.88%
24.47%
- 24.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
4.734%
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
4.651%