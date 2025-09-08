CotationsSections
Devises / HEWJ
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

51.72 USD 0.35 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HEWJ a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.53 et à un maximum de 51.72.

Suivez la dynamique iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HEWJ aujourd'hui ?

L'action iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF est cotée à 51.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.53 - 51.72, a clôturé hier à 52.07 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de HEWJ présente ces mises à jour.

L'action iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF est actuellement valorisé à 51.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HEWJ.

Comment acheter des actions HEWJ ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF au cours actuel de 51.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.72 ou de 52.02, le 23 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HEWJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HEWJ ?

Investir dans iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.82 - 52.14 et le prix actuel 51.72. Beaucoup comparent 5.25% et 22.50% avant de passer des ordres à 51.72 ou 52.02. Consultez le graphique du cours de HEWJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF l'année dernière était 52.14. Au cours de 35.82 - 52.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) sur l'année a été 35.82. Sa comparaison avec 51.72 et 35.82 - 52.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HEWJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HEWJ a-t-elle été divisée ?

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.07 et 24.09% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.53 51.72
Range Annuel
35.82 52.14
Clôture Précédente
52.07
Ouverture
51.70
Bid
51.72
Ask
52.02
Plus Bas
51.53
Plus Haut
51.72
Volume
23
Changement quotidien
-0.67%
Changement Mensuel
5.25%
Changement à 6 Mois
22.50%
Changement Annuel
24.09%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev