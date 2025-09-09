- 概要
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり51.81の安値と52.10の高値で取引されました。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
HEWJ株の現在の価格は？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株価は本日51.88です。51.81 - 52.10内で取引され、前日の終値は51.83、取引量は231に達しました。HEWJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株は配当を出しますか？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの現在の価格は51.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.47%やUSDにも注目します。HEWJの動きはライブチャートで確認できます。
HEWJ株を買う方法は？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株は現在51.88で購入可能です。注文は通常51.88または52.18付近で行われ、231や-0.42%が市場の動きを示します。HEWJの最新情報はライブチャートで確認できます。
HEWJ株に投資する方法は？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFへの投資では、年間の値幅35.82 - 52.14と現在の51.88を考慮します。注文は多くの場合51.88や52.18で行われる前に、5.58%や22.88%と比較されます。HEWJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株の最高値は？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの過去1年の最高値は52.14でした。35.82 - 52.14内で株価は大きく変動し、51.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株の最低値は？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF(HEWJ)の年間最安値は35.82でした。現在の51.88や35.82 - 52.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HEWJの動きはライブチャートで確認できます。
HEWJの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.83、24.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 51.83
- 始値
- 52.10
- 買値
- 51.88
- 買値
- 52.18
- 安値
- 51.81
- 高値
- 52.10
- 出来高
- 231
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 5.58%
- 6ヶ月の変化
- 22.88%
- 1年の変化
- 24.47%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%