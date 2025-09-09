クォートセクション
通貨 / HEWJ
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

51.88 USD 0.05 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HEWJの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり51.81の安値と52.10の高値で取引されました。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

HEWJ株の現在の価格は？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株価は本日51.88です。51.81 - 52.10内で取引され、前日の終値は51.83、取引量は231に達しました。HEWJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株は配当を出しますか？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの現在の価格は51.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.47%やUSDにも注目します。HEWJの動きはライブチャートで確認できます。

HEWJ株を買う方法は？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株は現在51.88で購入可能です。注文は通常51.88または52.18付近で行われ、231や-0.42%が市場の動きを示します。HEWJの最新情報はライブチャートで確認できます。

HEWJ株に投資する方法は？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFへの投資では、年間の値幅35.82 - 52.14と現在の51.88を考慮します。注文は多くの場合51.88や52.18で行われる前に、5.58%や22.88%と比較されます。HEWJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株の最高値は？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの過去1年の最高値は52.14でした。35.82 - 52.14内で株価は大きく変動し、51.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの株の最低値は？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF(HEWJ)の年間最安値は35.82でした。現在の51.88や35.82 - 52.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HEWJの動きはライブチャートで確認できます。

HEWJの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.83、24.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.81 52.10
1年のレンジ
35.82 52.14
以前の終値
51.83
始値
52.10
買値
51.88
買値
52.18
安値
51.81
高値
52.10
出来高
231
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
5.58%
6ヶ月の変化
22.88%
1年の変化
24.47%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待