HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

51.77 USD 0.05 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HEWJ ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.77 e ad un massimo di 51.86.

Segui le dinamiche di iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HEWJ oggi?

Oggi le azioni iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF sono prezzate a 51.77. Viene scambiato all'interno di 51.77 - 51.86, la chiusura di ieri è stata 51.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HEWJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF pagano dividendi?

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF è attualmente valutato a 51.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HEWJ.

Come acquistare azioni HEWJ?

Puoi acquistare azioni iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF al prezzo attuale di 51.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.77 o 52.07, mentre 18 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HEWJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HEWJ?

Investire in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.82 - 52.14 e il prezzo attuale 51.77. Molti confrontano 5.35% e 22.62% prima di effettuare ordini su 51.77 o 52.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HEWJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?

Il prezzo massimo di iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF nell'ultimo anno è stato 52.14. All'interno di 35.82 - 52.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?

Il prezzo più basso di iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) nel corso dell'anno è stato 35.82. Confrontandolo con gli attuali 51.77 e 35.82 - 52.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HEWJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HEWJ?

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.72 e 24.21%.

Intervallo Giornaliero
51.77 51.86
Intervallo Annuale
35.82 52.14
Chiusura Precedente
51.72
Apertura
51.84
Bid
51.77
Ask
52.07
Minimo
51.77
Massimo
51.86
Volume
18
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
5.35%
Variazione Semestrale
22.62%
Variazione Annuale
24.21%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev