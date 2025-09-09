CotaçõesSeções
Moedas / HEWJ
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

51.83 USD 0.11 (0.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HEWJ para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.75 e o mais alto foi 51.86.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

HEWJ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HEWJ hoje?

Hoje iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) está avaliado em 51.83. O instrumento é negociado dentro de 51.75 - 51.86, o fechamento de ontem foi 51.72, e o volume de negociação atingiu 87. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEWJ em tempo real.

As ações de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF está avaliado em 51.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.35% e USD. Monitore os movimentos de HEWJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HEWJ?

Você pode comprar ações de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) pelo preço atual 51.83. Ordens geralmente são executadas perto de 51.83 ou 52.13, enquanto 87 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEWJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HEWJ?

Investir em iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF envolve considerar a faixa anual 35.82 - 52.14 e o preço atual 51.83. Muitos comparam 5.47% e 22.76% antes de enviar ordens em 51.83 ou 52.13. Estude as mudanças diárias de preço de HEWJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?

O maior preço de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) no último ano foi 52.14. As ações oscilaram bastante dentro de 35.82 - 52.14, e a comparação com 51.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?

O menor preço de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) no ano foi 35.82. A comparação com o preço atual 51.83 e 35.82 - 52.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEWJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEWJ?

No passado iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.72 e 24.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
51.75 51.86
Faixa anual
35.82 52.14
Fechamento anterior
51.72
Open
51.84
Bid
51.83
Ask
52.13
Low
51.75
High
51.86
Volume
87
Mudança diária
0.21%
Mudança mensal
5.47%
Mudança de 6 meses
22.76%
Mudança anual
24.35%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.