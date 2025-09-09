- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
A taxa do HEWJ para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.75 e o mais alto foi 51.86.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HEWJ Notícias
- The One Asset Class You Should Include In Your Portfolio
- Japanese Stocks Surge on "Takaichi Trade": ETFs in Focus
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- U.S. Government Shutdown Unlikely To Materially Impact Markets
- A 20,000-Foot Perspective: Cashing In On (European) Liberation Day Trades
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Higher Yields Signal Fiscal Considerations May Be Back In The Spotlight
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Nikkei 225 Extends Winning Streak As Tech Stocks And BOJ Stance Support Rally
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HEWJ hoje?
Hoje iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) está avaliado em 51.83. O instrumento é negociado dentro de 51.75 - 51.86, o fechamento de ontem foi 51.72, e o volume de negociação atingiu 87. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEWJ em tempo real.
As ações de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF está avaliado em 51.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.35% e USD. Monitore os movimentos de HEWJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HEWJ?
Você pode comprar ações de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) pelo preço atual 51.83. Ordens geralmente são executadas perto de 51.83 ou 52.13, enquanto 87 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEWJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HEWJ?
Investir em iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF envolve considerar a faixa anual 35.82 - 52.14 e o preço atual 51.83. Muitos comparam 5.47% e 22.76% antes de enviar ordens em 51.83 ou 52.13. Estude as mudanças diárias de preço de HEWJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
O maior preço de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) no último ano foi 52.14. As ações oscilaram bastante dentro de 35.82 - 52.14, e a comparação com 51.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
O menor preço de iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) no ano foi 35.82. A comparação com o preço atual 51.83 e 35.82 - 52.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEWJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEWJ?
No passado iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.72 e 24.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 51.72
- Open
- 51.84
- Bid
- 51.83
- Ask
- 52.13
- Low
- 51.75
- High
- 51.86
- Volume
- 87
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 5.47%
- Mudança de 6 meses
- 22.76%
- Mudança anual
- 24.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%