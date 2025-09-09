KurseKategorien
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

51.88 USD 0.05 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HEWJ hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.81 bis zu einem Hoch von 52.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HEWJ heute?

Die Aktie von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) notiert heute bei 51.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.81 - 52.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.83 und das Handelsvolumen erreichte 231. Das Live-Chart von HEWJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HEWJ Dividenden?

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF wird derzeit mit 51.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEWJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich HEWJ-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) zum aktuellen Kurs von 51.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.88 oder 52.18 platziert, während 231 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEWJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HEWJ-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF müssen die jährliche Spanne 35.82 - 52.14 und der aktuelle Kurs 51.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.58% und 22.88%, bevor sie Orders zu 51.88 oder 52.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEWJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?

Der höchste Kurs von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) im vergangenen Jahr lag bei 52.14. Innerhalb von 35.82 - 52.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) im Laufe des Jahres betrug 35.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.88 und der Spanne 35.82 - 52.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEWJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HEWJ statt?

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.83 und 24.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
51.81 52.10
Jahresspanne
35.82 52.14
Vorheriger Schlusskurs
51.83
Eröffnung
52.10
Bid
51.88
Ask
52.18
Tief
51.81
Hoch
52.10
Volumen
231
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
5.58%
6-Monatsänderung
22.88%
Jahresänderung
24.47%
09 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:35
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
WASDE Bericht
Akt
Erw
Vorh
16:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
30-jährige Schuldverschreibung Auktion
Akt
4.734%
Erw
Vorh
4.651%
19:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh