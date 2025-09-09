- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HEWJ: iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
Der Wechselkurs von HEWJ hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.81 bis zu einem Hoch von 52.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HEWJ News
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- The One Asset Class You Should Include In Your Portfolio
- Japanese Stocks Surge on "Takaichi Trade": ETFs in Focus
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- U.S. Government Shutdown Unlikely To Materially Impact Markets
- A 20,000-Foot Perspective: Cashing In On (European) Liberation Day Trades
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Higher Yields Signal Fiscal Considerations May Be Back In The Spotlight
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Nikkei 225 Extends Winning Streak As Tech Stocks And BOJ Stance Support Rally
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HEWJ heute?
Die Aktie von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) notiert heute bei 51.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.81 - 52.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.83 und das Handelsvolumen erreichte 231. Das Live-Chart von HEWJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HEWJ Dividenden?
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF wird derzeit mit 51.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEWJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich HEWJ-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) zum aktuellen Kurs von 51.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.88 oder 52.18 platziert, während 231 und -0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEWJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HEWJ-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF müssen die jährliche Spanne 35.82 - 52.14 und der aktuelle Kurs 51.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.58% und 22.88%, bevor sie Orders zu 51.88 oder 52.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEWJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
Der höchste Kurs von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) im vergangenen Jahr lag bei 52.14. Innerhalb von 35.82 - 52.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) im Laufe des Jahres betrug 35.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.88 und der Spanne 35.82 - 52.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEWJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HEWJ statt?
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.83 und 24.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.83
- Eröffnung
- 52.10
- Bid
- 51.88
- Ask
- 52.18
- Tief
- 51.81
- Hoch
- 52.10
- Volumen
- 231
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 5.58%
- 6-Monatsänderung
- 22.88%
- Jahresänderung
- 24.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%