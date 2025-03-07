FiyatlarBölümler
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033

25.4608 USD 0.0608 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HCXY fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3300 ve Yüksek fiyatı olarak 25.4608 aralığında işlem gördü.

Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.3300 25.4608
Yıllık aralık
24.4201 25.8302
Önceki kapanış
25.4000
Açılış
25.3300
Satış
25.4608
Alış
25.4638
Düşük
25.3300
Yüksek
25.4608
Hacim
2
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
0.83%
6 aylık değişim
0.84%
Yıllık değişim
0.72%
21 Eylül, Pazar