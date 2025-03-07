Dövizler / HCXY
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.4608 USD 0.0608 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HCXY fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3300 ve Yüksek fiyatı olarak 25.4608 aralığında işlem gördü.
Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HCXY haberleri
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- 2 New Additions To The BDC World: HBDC And Blue Owl Technology Under The Microscope
- Hercules Capital Closes Upsized Institutional Notes Offering of $350.0 Million 6.000% Unsecured Notes due 2030
- Hercules Capital Renews and Increases Its Credit Facility with MUFG Bank, Ltd. to $440.0 Million
- Hercules Capital prices $350 million notes offering at 6% due 2030
- Hercules Capital: You Can Lock In A 10% Yield Again (NYSE:HTGC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- An Important Warning For BDC Investors
Günlük aralık
25.3300 25.4608
Yıllık aralık
24.4201 25.8302
- Önceki kapanış
- 25.4000
- Açılış
- 25.3300
- Satış
- 25.4608
- Alış
- 25.4638
- Düşük
- 25.3300
- Yüksek
- 25.4608
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 0.24%
- Aylık değişim
- 0.83%
- 6 aylık değişim
- 0.84%
- Yıllık değişim
- 0.72%
21 Eylül, Pazar