通貨 / HCXY
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.4000 USD 0.1484 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HCXYの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2500の安値と25.4000の高値で取引されました。
Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HCXY News
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- 2 New Additions To The BDC World: HBDC And Blue Owl Technology Under The Microscope
- Hercules Capital Closes Upsized Institutional Notes Offering of $350.0 Million 6.000% Unsecured Notes due 2030
- Hercules Capital Renews and Increases Its Credit Facility with MUFG Bank, Ltd. to $440.0 Million
- Hercules Capital prices $350 million notes offering at 6% due 2030
- Hercules Capital: You Can Lock In A 10% Yield Again (NYSE:HTGC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- An Important Warning For BDC Investors
1日のレンジ
25.2500 25.4000
1年のレンジ
24.4201 25.8302
- 以前の終値
- 25.2516
- 始値
- 25.2500
- 買値
- 25.4000
- 買値
- 25.4030
- 安値
- 25.2500
- 高値
- 25.4000
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.59%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- 0.60%
- 1年の変化
- 0.47%
