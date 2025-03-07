통화 / HCXY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.4608 USD 0.0608 (0.24%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HCXY 환율이 오늘 0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.3300이고 고가는 25.4608이었습니다.
Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCXY News
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- 2 New Additions To The BDC World: HBDC And Blue Owl Technology Under The Microscope
- Hercules Capital Closes Upsized Institutional Notes Offering of $350.0 Million 6.000% Unsecured Notes due 2030
- Hercules Capital Renews and Increases Its Credit Facility with MUFG Bank, Ltd. to $440.0 Million
- Hercules Capital prices $350 million notes offering at 6% due 2030
- Hercules Capital: You Can Lock In A 10% Yield Again (NYSE:HTGC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- An Important Warning For BDC Investors
일일 변동 비율
25.3300 25.4608
년간 변동
24.4201 25.8302
- 이전 종가
- 25.4000
- 시가
- 25.3300
- Bid
- 25.4608
- Ask
- 25.4638
- 저가
- 25.3300
- 고가
- 25.4608
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 0.24%
- 월 변동
- 0.83%
- 6개월 변동
- 0.84%
- 년간 변동율
- 0.72%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K