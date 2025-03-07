Währungen / HCXY
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.4000 USD 0.1484 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCXY hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2500 bis zu einem Hoch von 25.4000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.2500 25.4000
Jahresspanne
24.4201 25.8302
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2516
- Eröffnung
- 25.2500
- Bid
- 25.4000
- Ask
- 25.4030
- Tief
- 25.2500
- Hoch
- 25.4000
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 0.60%
- Jahresänderung
- 0.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K