HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033

25.4000 USD 0.1484 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCXY hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2500 bis zu einem Hoch von 25.4000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.2500 25.4000
Jahresspanne
24.4201 25.8302
Vorheriger Schlusskurs
25.2516
Eröffnung
25.2500
Bid
25.4000
Ask
25.4030
Tief
25.2500
Hoch
25.4000
Volumen
5
Tagesänderung
0.59%
Monatsänderung
0.59%
6-Monatsänderung
0.60%
Jahresänderung
0.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K