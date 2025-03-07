Валюты / HCXY
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.2516 USD 0.0234 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCXY за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2516, а максимальная — 25.2700.
Следите за динамикой Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HCXY
Дневной диапазон
25.2516 25.2700
Годовой диапазон
24.4201 25.8302
- Предыдущее закрытие
- 25.2750
- Open
- 25.2700
- Bid
- 25.2516
- Ask
- 25.2546
- Low
- 25.2516
- High
- 25.2700
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.01%
- 6-месячное изменение
- 0.01%
- Годовое изменение
- -0.11%
