HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.4000 USD 0.1484 (0.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HCXY de hoy ha cambiado un 0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2500, mientras que el máximo ha alcanzado 25.4000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HCXY News
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- 2 New Additions To The BDC World: HBDC And Blue Owl Technology Under The Microscope
- Hercules Capital Closes Upsized Institutional Notes Offering of $350.0 Million 6.000% Unsecured Notes due 2030
- Hercules Capital Renews and Increases Its Credit Facility with MUFG Bank, Ltd. to $440.0 Million
- Hercules Capital prices $350 million notes offering at 6% due 2030
- Hercules Capital: You Can Lock In A 10% Yield Again (NYSE:HTGC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- An Important Warning For BDC Investors
Rango diario
25.2500 25.4000
Rango anual
24.4201 25.8302
- Cierres anteriores
- 25.2516
- Open
- 25.2500
- Bid
- 25.4000
- Ask
- 25.4030
- Low
- 25.2500
- High
- 25.4000
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.59%
- Cambio mensual
- 0.59%
- Cambio a 6 meses
- 0.60%
- Cambio anual
- 0.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B