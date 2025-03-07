Moedas / HCXY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033
25.4000 USD 0.1484 (0.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCXY para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2500 e o mais alto foi 25.4000.
Veja a dinâmica do par de moedas Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCXY Notícias
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- 2 New Additions To The BDC World: HBDC And Blue Owl Technology Under The Microscope
- Hercules Capital Closes Upsized Institutional Notes Offering of $350.0 Million 6.000% Unsecured Notes due 2030
- Hercules Capital Renews and Increases Its Credit Facility with MUFG Bank, Ltd. to $440.0 Million
- Hercules Capital prices $350 million notes offering at 6% due 2030
- Hercules Capital: You Can Lock In A 10% Yield Again (NYSE:HTGC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- An Important Warning For BDC Investors
Faixa diária
25.2500 25.4000
Faixa anual
24.4201 25.8302
- Fechamento anterior
- 25.2516
- Open
- 25.2500
- Bid
- 25.4000
- Ask
- 25.4030
- Low
- 25.2500
- High
- 25.4000
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 0.59%
- Mudança de 6 meses
- 0.60%
- Mudança anual
- 0.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh