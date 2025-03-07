CotationsSections
Devises / HCXY
HCXY: Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033

25.4608 USD 0.0608 (0.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HCXY a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3300 et à un maximum de 25.4608.

Suivez la dynamique Hercules Capital Inc 6.25% Notes due 2033. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.3300 25.4608
Range Annuel
24.4201 25.8302
Clôture Précédente
25.4000
Ouverture
25.3300
Bid
25.4608
Ask
25.4638
Plus Bas
25.3300
Plus Haut
25.4608
Volume
2
Changement quotidien
0.24%
Changement Mensuel
0.83%
Changement à 6 Mois
0.84%
Changement Annuel
0.72%
