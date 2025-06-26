FiyatlarBölümler
GXO: GXO Logistics Inc

49.64 USD 1.48 (2.90%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GXO fiyatı bugün -2.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.23 ve Yüksek fiyatı olarak 51.66 aralığında işlem gördü.

GXO Logistics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
49.23 51.66
Yıllık aralık
30.46 63.34
Önceki kapanış
51.12
Açılış
51.66
Satış
49.64
Alış
49.94
Düşük
49.23
Yüksek
51.66
Hacim
2.081 K
Günlük değişim
-2.90%
Aylık değişim
-2.90%
6 aylık değişim
27.12%
Yıllık değişim
-4.59%
