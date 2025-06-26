Währungen / GXO
GXO: GXO Logistics Inc
51.12 USD 0.61 (1.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GXO hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.57 bis zu einem Hoch von 51.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die GXO Logistics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GXO News
Tagesspanne
50.57 51.50
Jahresspanne
30.46 63.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.51
- Eröffnung
- 51.09
- Bid
- 51.12
- Ask
- 51.42
- Tief
- 50.57
- Hoch
- 51.50
- Volumen
- 1.322 K
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 30.91%
- Jahresänderung
- -1.75%
