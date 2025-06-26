Валюты / GXO
GXO: GXO Logistics Inc
50.80 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GXO за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.37, а максимальная — 51.12.
Следите за динамикой GXO Logistics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.37 51.12
Годовой диапазон
30.46 63.34
- Предыдущее закрытие
- 50.76
- Open
- 50.85
- Bid
- 50.80
- Ask
- 51.10
- Low
- 50.37
- High
- 51.12
- Объем
- 1.306 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- -0.63%
- 6-месячное изменение
- 30.09%
- Годовое изменение
- -2.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.