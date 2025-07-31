Dövizler / GVA
GVA: Granite Construction Incorporated
110.08 USD 0.55 (0.50%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GVA fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.49 ve Yüksek fiyatı olarak 110.22 aralığında işlem gördü.
Granite Construction Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
108.49 110.22
Yıllık aralık
69.08 112.16
- Önceki kapanış
- 109.53
- Açılış
- 109.19
- Satış
- 110.08
- Alış
- 110.38
- Düşük
- 108.49
- Yüksek
- 110.22
- Hacim
- 690
- Günlük değişim
- 0.50%
- Aylık değişim
- 3.73%
- 6 aylık değişim
- 46.97%
- Yıllık değişim
- 39.27%
21 Eylül, Pazar