GVA: Granite Construction Incorporated
109.53 USD 1.96 (1.82%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GVA hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.60 bis zu einem Hoch von 110.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Granite Construction Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
107.60 110.81
Jahresspanne
69.08 112.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.57
- Eröffnung
- 107.72
- Bid
- 109.53
- Ask
- 109.83
- Tief
- 107.60
- Hoch
- 110.81
- Volumen
- 915
- Tagesänderung
- 1.82%
- Monatsänderung
- 3.21%
- 6-Monatsänderung
- 46.23%
- Jahresänderung
- 38.58%
