Валюты / GVA
GVA: Granite Construction Incorporated
108.41 USD 1.01 (0.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GVA за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.19, а максимальная — 109.73.
Следите за динамикой Granite Construction Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GVA
Дневной диапазон
107.19 109.73
Годовой диапазон
69.08 112.16
- Предыдущее закрытие
- 109.42
- Open
- 109.73
- Bid
- 108.41
- Ask
- 108.71
- Low
- 107.19
- High
- 109.73
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 44.74%
- Годовое изменение
- 37.16%
