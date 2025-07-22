КотировкиРазделы
Валюты / GVA
Назад в Рынок акций США

GVA: Granite Construction Incorporated

108.41 USD 1.01 (0.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GVA за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.19, а максимальная — 109.73.

Следите за динамикой Granite Construction Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GVA

Дневной диапазон
107.19 109.73
Годовой диапазон
69.08 112.16
Предыдущее закрытие
109.42
Open
109.73
Bid
108.41
Ask
108.71
Low
107.19
High
109.73
Объем
636
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
44.74%
Годовое изменение
37.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.