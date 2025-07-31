通貨 / GVA
GVA: Granite Construction Incorporated
109.53 USD 1.96 (1.82%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GVAの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり107.60の安値と110.81の高値で取引されました。
Granite Construction Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
107.60 110.81
1年のレンジ
69.08 112.16
- 以前の終値
- 107.57
- 始値
- 107.72
- 買値
- 109.53
- 買値
- 109.83
- 安値
- 107.60
- 高値
- 110.81
- 出来高
- 915
- 1日の変化
- 1.82%
- 1ヶ月の変化
- 3.21%
- 6ヶ月の変化
- 46.23%
- 1年の変化
- 38.58%
