GVA: Granite Construction Incorporated

109.53 USD 1.96 (1.82%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GVAの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり107.60の安値と110.81の高値で取引されました。

Granite Construction Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
107.60 110.81
1年のレンジ
69.08 112.16
以前の終値
107.57
始値
107.72
買値
109.53
買値
109.83
安値
107.60
高値
110.81
出来高
915
1日の変化
1.82%
1ヶ月の変化
3.21%
6ヶ月の変化
46.23%
1年の変化
38.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
