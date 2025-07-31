CotationsSections
Devises / GVA
GVA: Granite Construction Incorporated

110.08 USD 0.55 (0.50%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GVA a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.49 et à un maximum de 110.22.

Suivez la dynamique Granite Construction Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
108.49 110.22
Range Annuel
69.08 112.16
Clôture Précédente
109.53
Ouverture
109.19
Bid
110.08
Ask
110.38
Plus Bas
108.49
Plus Haut
110.22
Volume
690
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
3.73%
Changement à 6 Mois
46.97%
Changement Annuel
39.27%
