Devises / GVA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GVA: Granite Construction Incorporated
110.08 USD 0.55 (0.50%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GVA a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.49 et à un maximum de 110.22.
Suivez la dynamique Granite Construction Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVA Nouvelles
- Granite reçoit des prix de sécurité et d’excellence de la NSSGA
- Granite receives safety and excellence awards from NSSGA
- Is Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
- Granite déclare un dividende trimestriel de 0,13$ par action
- Granite declares quarterly dividend of $0.13 per share
- Granite appoints infrastructure finance veteran Romer to board
- Tutor Perini Stock Up 29% in Past Month: Still a Buy or Hold?
- Can Higher-Margin Civil Projects Keep Lifting Tutor Perini's EPS?
- Granite Construction (GVA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is Granite Construction (GVA) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Granite Construction stock hits all-time high at 111.64 USD
- Granite subsidiary Layne awarded $13 million water well contract
- What Makes Granite Construction (GVA) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Has Granite Construction (GVA) Outpaced Other Construction Stocks This Year?
- Granite Construction Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GVA)
- Granite Construction Incorporated (GVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Granite Construction stock hits all-time high at 105.3 USD
- DA Davidson raises Granite Construction stock price target to $125
- Granite Construction Q2 2025 slides: Strategic acquisitions and record CAP fuel growth
- Granite (GVA) Q2 EPS Jumps 27%
- Granite expands with $710 million acquisition of two construction firms
- TPC to Report Q2 Earnings: Buy or Sell This Construction Stock?
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
Range quotidien
108.49 110.22
Range Annuel
69.08 112.16
- Clôture Précédente
- 109.53
- Ouverture
- 109.19
- Bid
- 110.08
- Ask
- 110.38
- Plus Bas
- 108.49
- Plus Haut
- 110.22
- Volume
- 690
- Changement quotidien
- 0.50%
- Changement Mensuel
- 3.73%
- Changement à 6 Mois
- 46.97%
- Changement Annuel
- 39.27%
20 septembre, samedi