GVA: Granite Construction Incorporated
110.08 USD 0.55 (0.50%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GVA 환율이 오늘 0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 108.49이고 고가는 110.22이었습니다.
Granite Construction Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
108.49 110.22
년간 변동
69.08 112.16
- 이전 종가
- 109.53
- 시가
- 109.19
- Bid
- 110.08
- Ask
- 110.38
- 저가
- 108.49
- 고가
- 110.22
- 볼륨
- 690
- 일일 변동
- 0.50%
- 월 변동
- 3.73%
- 6개월 변동
- 46.97%
- 년간 변동율
- 39.27%
