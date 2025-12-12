KotasyonBölümler
GTEN: Gores Holdings X, Inc.

10.3300 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Diğer semboller Baz: ABD Doları Kâr para birimi: ABD Doları

GTEN fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.3300 ve Yüksek fiyatı olarak 10.3300 aralığında işlem gördü.

Gores Holdings X, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

GTEN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Gores Holdings X, Inc. hisse senedi 10.3300 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.3300 - 10.3300 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.3300 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. GTEN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Gores Holdings X, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu?

Gores Holdings X, Inc. hisse senedi şu anda 10.3300 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.62% ve USD değerlerini izler. GTEN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GTEN hisse senedi nasıl alınır?

Gores Holdings X, Inc. hisselerini şu anki 10.3300 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.3300 ve Ask 10.3330 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GTEN fiyat hareketlerini takip edin.

GTEN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Gores Holdings X, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.1300 - 10.5300 ve mevcut fiyatı 10.3300 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.3300 veya Ask 10.3330 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 1.18% değerlerini karşılaştırır. GTEN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Gores Holdings X, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Gores Holdings X, Inc. hisse senedi yıllık olarak 10.5300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.1300 - 10.5300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.3300 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Gores Holdings X, Inc. performansını takip edin.

Gores Holdings X, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Gores Holdings X, Inc. (GTEN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.1300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.3300 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.1300 - 10.5300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GTEN fiyat hareketlerini izleyin.

GTEN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Gores Holdings X, Inc. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.3300 ve yıllık değişim oranı -1.62% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
10.3300 10.3300
Yıllık aralık
10.1300 10.5300
Önceki kapanış
10.3300
Açılış
10.3300
Satış
10.3300
Alış
10.3330
Düşük
10.3300
Yüksek
10.3300
Hacim
1
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.10%
6 aylık değişim
1.18%
Yıllık değişim
-1.62%
