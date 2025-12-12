- Visão do mercado
GTEN: Gores Holdings X, Inc.
A taxa do GTEN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.3300 e o mais alto foi 10.3300.
Veja a dinâmica do par de moedas Gores Holdings X, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GTEN hoje?
Hoje Gores Holdings X, Inc. (GTEN) está avaliado em 10.3300. O instrumento é negociado dentro de 10.3300 - 10.3300, o fechamento de ontem foi 10.3300, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GTEN em tempo real.
As ações de Gores Holdings X, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Gores Holdings X, Inc. está avaliado em 10.3300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.62% e USD. Monitore os movimentos de GTEN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GTEN?
Você pode comprar ações de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) pelo preço atual 10.3300. Ordens geralmente são executadas perto de 10.3300 ou 10.3330, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GTEN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GTEN?
Investir em Gores Holdings X, Inc. envolve considerar a faixa anual 10.1300 - 10.5300 e o preço atual 10.3300. Muitos comparam 0.10% e 1.18% antes de enviar ordens em 10.3300 ou 10.3330. Estude as mudanças diárias de preço de GTEN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gores Holdings X, Inc.?
O maior preço de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) no último ano foi 10.5300. As ações oscilaram bastante dentro de 10.1300 - 10.5300, e a comparação com 10.3300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gores Holdings X, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gores Holdings X, Inc.?
O menor preço de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) no ano foi 10.1300. A comparação com o preço atual 10.3300 e 10.1300 - 10.5300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GTEN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GTEN?
No passado Gores Holdings X, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.3300 e -1.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.3300
- Open
- 10.3300
- Bid
- 10.3300
- Ask
- 10.3330
- Low
- 10.3300
- High
- 10.3300
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 1.18%
- Mudança anual
- -1.62%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.