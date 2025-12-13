GTEN: Gores Holdings X, Inc.
今日GTEN汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.3100和高点10.3300进行交易。
关注Gores Holdings X, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GTEN股票今天的价格是多少？
Gores Holdings X, Inc.股票今天的定价为10.3100。它在10.3100 - 10.3300范围内交易，昨天的收盘价为10.3300，交易量达到2。GTEN的实时价格图表显示了这些更新。
Gores Holdings X, Inc.股票是否支付股息？
Gores Holdings X, Inc.目前的价值为10.3100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪GTEN走势。
如何购买GTEN股票？
您可以以10.3100的当前价格购买Gores Holdings X, Inc.股票。订单通常设置在10.3100或10.3130附近，而2和-0.19%显示市场活动。立即关注GTEN的实时图表更新。
如何投资GTEN股票？
投资Gores Holdings X, Inc.需要考虑年度范围10.1300 - 10.5300和当前价格10.3100。许多人在以10.3100或10.3130下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看GTEN价格图表，了解每日变化。
Gores Holdings X, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gores Holdings X, Inc.的最高价格是10.5300。在10.1300 - 10.5300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gores Holdings X, Inc.的绩效。
Gores Holdings X, Inc.股票的最低价格是多少？
Gores Holdings X, Inc.（GTEN）的最低价格为10.1300。将其与当前的10.3100和10.1300 - 10.5300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTEN股票是什么时候拆分的？
Gores Holdings X, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.3300和-1.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.3300
- 开盘价
- 10.3300
- 卖价
- 10.3100
- 买价
- 10.3130
- 最低价
- 10.3100
- 最高价
- 10.3300
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- 0.98%
- 年变化
- -1.81%