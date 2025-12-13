报价部分
货币 / GTEN
回到股票

GTEN: Gores Holdings X, Inc.

10.3100 USD 0.0200 (0.19%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTEN汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.3100和高点10.3300进行交易。

关注Gores Holdings X, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GTEN股票今天的价格是多少？

Gores Holdings X, Inc.股票今天的定价为10.3100。它在10.3100 - 10.3300范围内交易，昨天的收盘价为10.3300，交易量达到2。GTEN的实时价格图表显示了这些更新。

Gores Holdings X, Inc.股票是否支付股息？

Gores Holdings X, Inc.目前的价值为10.3100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪GTEN走势。

如何购买GTEN股票？

您可以以10.3100的当前价格购买Gores Holdings X, Inc.股票。订单通常设置在10.3100或10.3130附近，而2和-0.19%显示市场活动。立即关注GTEN的实时图表更新。

如何投资GTEN股票？

投资Gores Holdings X, Inc.需要考虑年度范围10.1300 - 10.5300和当前价格10.3100。许多人在以10.3100或10.3130下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看GTEN价格图表，了解每日变化。

Gores Holdings X, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gores Holdings X, Inc.的最高价格是10.5300。在10.1300 - 10.5300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gores Holdings X, Inc.的绩效。

Gores Holdings X, Inc.股票的最低价格是多少？

Gores Holdings X, Inc.（GTEN）的最低价格为10.1300。将其与当前的10.3100和10.1300 - 10.5300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTEN股票是什么时候拆分的？

Gores Holdings X, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.3300和-1.81%中可见。

日范围
10.3100 10.3300
年范围
10.1300 10.5300
前一天收盘价
10.3300
开盘价
10.3300
卖价
10.3100
买价
10.3130
最低价
10.3100
最高价
10.3300
交易量
2
日变化
-0.19%
月变化
-0.10%
6个月变化
0.98%
年变化
-1.81%
13 十二月, 星期六