GTEN股票今天的价格是多少？ Gores Holdings X, Inc.股票今天的定价为10.3100。它在10.3100 - 10.3300范围内交易，昨天的收盘价为10.3300，交易量达到2。GTEN的实时价格图表显示了这些更新。

Gores Holdings X, Inc.股票是否支付股息？ Gores Holdings X, Inc.目前的价值为10.3100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪GTEN走势。

如何购买GTEN股票？ 您可以以10.3100的当前价格购买Gores Holdings X, Inc.股票。订单通常设置在10.3100或10.3130附近，而2和-0.19%显示市场活动。立即关注GTEN的实时图表更新。

如何投资GTEN股票？ 投资Gores Holdings X, Inc.需要考虑年度范围10.1300 - 10.5300和当前价格10.3100。许多人在以10.3100或10.3130下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看GTEN价格图表，了解每日变化。

Gores Holdings X, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Gores Holdings X, Inc.的最高价格是10.5300。在10.1300 - 10.5300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gores Holdings X, Inc.的绩效。

Gores Holdings X, Inc.股票的最低价格是多少？ Gores Holdings X, Inc.（GTEN）的最低价格为10.1300。将其与当前的10.3100和10.1300 - 10.5300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。