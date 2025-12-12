- Übersicht
GTEN: Gores Holdings X, Inc.
Der Wechselkurs von GTEN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.3300 bis zu einem Hoch von 10.3300 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gores Holdings X, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GTEN heute?
Die Aktie von Gores Holdings X, Inc. (GTEN) notiert heute bei 10.3300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.3300 - 10.3300 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.3300 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von GTEN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GTEN Dividenden?
Gores Holdings X, Inc. wird derzeit mit 10.3300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GTEN zu verfolgen.
Wie kaufe ich GTEN-Aktien?
Sie können Aktien von Gores Holdings X, Inc. (GTEN) zum aktuellen Kurs von 10.3300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.3300 oder 10.3330 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GTEN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GTEN-Aktien?
Bei einer Investition in Gores Holdings X, Inc. müssen die jährliche Spanne 10.1300 - 10.5300 und der aktuelle Kurs 10.3300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 1.18%, bevor sie Orders zu 10.3300 oder 10.3330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GTEN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gores Holdings X, Inc.?
Der höchste Kurs von Gores Holdings X, Inc. (GTEN) im vergangenen Jahr lag bei 10.5300. Innerhalb von 10.1300 - 10.5300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.3300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gores Holdings X, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gores Holdings X, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Gores Holdings X, Inc. (GTEN) im Laufe des Jahres betrug 10.1300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.3300 und der Spanne 10.1300 - 10.5300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GTEN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GTEN statt?
Gores Holdings X, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.3300 und -1.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.3300
- Eröffnung
- 10.3300
- Bid
- 10.3300
- Ask
- 10.3330
- Tief
- 10.3300
- Hoch
- 10.3300
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 1.18%
- Jahresänderung
- -1.62%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh