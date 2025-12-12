- 概要
GTEN: アズ・ホールディングスX
GTENの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.3300の安値と10.3300の高値で取引されました。
アズ・ホールディングスXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GTEN株の現在の価格は？
アズ・ホールディングスXの株価は本日10.3300です。10.3300 - 10.3300内で取引され、前日の終値は10.3300、取引量は1に達しました。GTENのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
アズ・ホールディングスXの株は配当を出しますか？
アズ・ホールディングスXの現在の価格は10.3300です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.62%やUSDにも注目します。GTENの動きはライブチャートで確認できます。
GTEN株を買う方法は？
アズ・ホールディングスXの株は現在10.3300で購入可能です。注文は通常10.3300または10.3330付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。GTENの最新情報はライブチャートで確認できます。
GTEN株に投資する方法は？
アズ・ホールディングスXへの投資では、年間の値幅10.1300 - 10.5300と現在の10.3300を考慮します。注文は多くの場合10.3300や10.3330で行われる前に、0.10%や1.18%と比較されます。GTENの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
アズ・ホールディングスXの株の最高値は？
アズ・ホールディングスXの過去1年の最高値は10.5300でした。10.1300 - 10.5300内で株価は大きく変動し、10.3300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アズ・ホールディングスXのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
アズ・ホールディングスXの株の最低値は？
アズ・ホールディングスX(GTEN)の年間最安値は10.1300でした。現在の10.3300や10.1300 - 10.5300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GTENの動きはライブチャートで確認できます。
GTENの株式分割はいつ行われましたか？
アズ・ホールディングスXは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.3300、-1.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.3300
- 始値
- 10.3300
- 買値
- 10.3300
- 買値
- 10.3330
- 安値
- 10.3300
- 高値
- 10.3300
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 1.18%
- 1年の変化
- -1.62%
