- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GTEN: Gores Holdings X, Inc.
Le taux de change de GTEN a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.3300 et à un maximum de 10.3300.
Suivez la dynamique Gores Holdings X, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GTEN aujourd'hui ?
L'action Gores Holdings X, Inc. est cotée à 10.3300 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.3300 - 10.3300, a clôturé hier à 10.3300 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de GTEN présente ces mises à jour.
L'action Gores Holdings X, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Gores Holdings X, Inc. est actuellement valorisé à 10.3300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GTEN.
Comment acheter des actions GTEN ?
Vous pouvez acheter des actions Gores Holdings X, Inc. au cours actuel de 10.3300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.3300 ou de 10.3330, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GTEN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GTEN ?
Investir dans Gores Holdings X, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.1300 - 10.5300 et le prix actuel 10.3300. Beaucoup comparent 0.10% et 1.18% avant de passer des ordres à 10.3300 ou 10.3330. Consultez le graphique du cours de GTEN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gores Holdings X, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Gores Holdings X, Inc. l'année dernière était 10.5300. Au cours de 10.1300 - 10.5300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.3300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gores Holdings X, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gores Holdings X, Inc. ?
Le cours le plus bas de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) sur l'année a été 10.1300. Sa comparaison avec 10.3300 et 10.1300 - 10.5300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GTEN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GTEN a-t-elle été divisée ?
Gores Holdings X, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.3300 et -1.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.3300
- Ouverture
- 10.3300
- Bid
- 10.3300
- Ask
- 10.3330
- Plus Bas
- 10.3300
- Plus Haut
- 10.3300
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- 1.18%
- Changement Annuel
- -1.62%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev