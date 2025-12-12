QuotazioniSezioni
GTEN: Gores Holdings X, Inc.

10.3300 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio GTEN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.3300 e ad un massimo di 10.3300.

Segui le dinamiche di Gores Holdings X, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GTEN oggi?

Oggi le azioni Gores Holdings X, Inc. sono prezzate a 10.3300. Viene scambiato all'interno di 10.3300 - 10.3300, la chiusura di ieri è stata 10.3300 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GTEN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gores Holdings X, Inc. pagano dividendi?

Gores Holdings X, Inc. è attualmente valutato a 10.3300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GTEN.

Come acquistare azioni GTEN?

Puoi acquistare azioni Gores Holdings X, Inc. al prezzo attuale di 10.3300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.3300 o 10.3330, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GTEN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GTEN?

Investire in Gores Holdings X, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 10.1300 - 10.5300 e il prezzo attuale 10.3300. Molti confrontano 0.10% e 1.18% prima di effettuare ordini su 10.3300 o 10.3330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GTEN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gores Holdings X, Inc.?

Il prezzo massimo di Gores Holdings X, Inc. nell'ultimo anno è stato 10.5300. All'interno di 10.1300 - 10.5300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.3300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gores Holdings X, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gores Holdings X, Inc.?

Il prezzo più basso di Gores Holdings X, Inc. (GTEN) nel corso dell'anno è stato 10.1300. Confrontandolo con gli attuali 10.3300 e 10.1300 - 10.5300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GTEN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GTEN?

Gores Holdings X, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.3300 e -1.62%.

Intervallo Giornaliero
10.3300 10.3300
Intervallo Annuale
10.1300 10.5300
Chiusura Precedente
10.3300
Apertura
10.3300
Bid
10.3300
Ask
10.3330
Minimo
10.3300
Massimo
10.3300
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
1.18%
Variazione Annuale
-1.62%
