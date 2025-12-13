- Panorámica
GTEN: Gores Holdings X, Inc.
El tipo de cambio de GTEN de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.3100, mientras que el máximo ha alcanzado 10.3300.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gores Holdings X, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GTEN hoy?
Gores Holdings X, Inc. (GTEN) se evalúa hoy en 10.3100. El instrumento se negocia dentro de 10.3100 - 10.3300; el cierre de ayer ha sido 10.3300 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GTEN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gores Holdings X, Inc.?
Gores Holdings X, Inc. se evalúa actualmente en 10.3100. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.81% y USD. Monitoree los movimientos de GTEN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GTEN?
Puede comprar acciones de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) al precio actual de 10.3100. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.3100 o 10.3130, mientras que 2 y -0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GTEN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GTEN?
Invertir en Gores Holdings X, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 10.1300 - 10.5300 y el precio actual 10.3100. Muchos comparan -0.10% y 0.98% antes de colocar órdenes en 10.3100 o 10.3130. Estudie los cambios diarios de precios de GTEN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gores Holdings X, Inc.?
El precio más alto de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) en el último año ha sido 10.5300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.1300 - 10.5300, una comparación con 10.3300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gores Holdings X, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gores Holdings X, Inc.?
El precio más bajo de Gores Holdings X, Inc. (GTEN) para el año ha sido 10.1300. La comparación con los actuales 10.3100 y 10.1300 - 10.5300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GTEN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GTEN?
En el pasado, Gores Holdings X, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.3300 y -1.81% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.3300
- Open
- 10.3300
- Bid
- 10.3100
- Ask
- 10.3130
- Low
- 10.3100
- High
- 10.3300
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- -0.10%
- Cambio a 6 meses
- 0.98%
- Cambio anual
- -1.81%